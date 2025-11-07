Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми емоціями після гри зі Зріньскі.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти боснійського Зріньскі (6:0).

"У першу чергу, вітаю всіх уболівальників із важливою перемогою. Безумовно, ми розбирали дії нашого опонента, звертали увагу на багато моментів. Один із критеріїв – це швидкі контратаки та швидкі атаки, боснійці чудово використовують простір. І, якщо ви пам'ятаєте, на початку гри в них був непоганий момент, там здорово підстрахував Тарас Михавко – граючи лівого захисника, йому вдалося підстрахувати наших центральних та правого захисника. Ми відзначали швидкісні дії в атаці нашого суперника, стандартні положення.

Була в нас певна ідея, але про що ми би не домовлялися перед грою, треба виходити на футбольне поле та виконувати ті настанови. При цьому, безумовно, індивідуальна майстерність має велике значення. Ми відпрацьовуємо, як я вже казав на передматчевій пресконференції, багато різних взаємодій як у захисті, так і в організації атаки – прямої атаки, швидкої атаки, контратаки. Сьогодні деякі моменти спрацювали.

До сьогоднішнього дня і Волошин, і Торрес не мали можливості повністю виходити та грати матч. І ми не могли ризикувати їхнім станом здоров'я. Нам треба було отримати певний проміжок часу, витримати його для того, щоб підвести цих гравців до стану, коли вони готові будуть виходити на футбольне поле. На жаль, сьогодні не увійшов у гру Огундана, і я вимушено його замінив на Волошина, вже розуміючи, що Назар готовий витримати принаймні 45 хвилин. Так іноді буває, що гравці не входять в гру. Мені здалося, що якраз нам не вистачало активних дій на лівому фланзі.

Як я казав на попередніх пресконференціях та перед грою – кожна гра для нас важлива. Для команди Динамо важлива кожна гра. Ми можемо враховувати ті чи інші моменти, обставини, але ми готуємося до кожної гри окремо. Ми вважаємо, і це філософія клубу, що немає в нас другорядних ігор. Можливо, ми можемо змінювати обличчя в тому чи іншому варіанті, можемо змінювати якісь тактичні моменти, але до кожної гри ми ставимося з максимальною відповідальністю. Не завжди виходить, не завжди так буває, але це основні наші принципи та пріоритети.

Я не до кінця задоволений нашими діями в перші хвилини матчу. У перші 15 хвилин ми мали діяти спокійніше, не робити тих помилок, яких припустилися. Сьогодні індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права допускати тих помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми маємо покращувати для того, щоб робити нашу гру ще досконалішою.

Компоненти гри, які варто покращувати у грі команди? Я вам відповім фразою Валерія Васильовича Лобановського: "Якщо тренер повністю задоволений, то йому треба закінчувати зі своєю роботою". Завжди є моменти, які можливо покращувати й над якими можливо працювати. І в організації оборони, і в організації перехідних моментів, і в організації атаки, у завершенні. Дуже багато. І це постійний процес.

Сьогодні є результат, дуже важливий для команди, для вболівальників, але є ще якість гри. Якраз над цим компонентом, думаю, постійно потрібно працювати й не можна бути ідеальним. Треба намагатися бути досконалим. Саме прагнення до цього буде робити тебе сильнішим та кращим. Якщо прості речі ти будеш робити чудово, ти вже відсотків на 75 будеш попереду інших гравців команди. Завжди можна працювати та завжди треба працювати над цим.

Тому ще раз вітаю й будемо готуватися та працювати далі. Ми завжди казали гравцям, ми маємо відслідковувати не те, куди ми прийшли – ми маємо завжди відслідковувати, що ми для цього зробили. Будь-яка ціль має сенс, тому що вона дає можливість рухатися до неї. І треба відслідковувати саме рух", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

