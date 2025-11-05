Ліга конференцій

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою зі Зріньскі.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував майбутній матч Ліги конференцій проти боснійського Зріньскі.

"Справді, ми провели два дуже непростих матчі проти Шахтаря. У Кубку перемогли, а в чемпіонаті зазнали поразки. На жаль, арбітр не призначив стовідсоткове пенальті, але це футбол…

Сьогодні ми розбирали суперника під час теоретичного заняття. Можу сказати, що це хороша, бойова команда. Завтра на нас чекатиме дуже цікаве протистояння.

Коли ти виходиш в футболці Динамо Київ, кожен матч – це велика відповідальність для всіх. Ми налаштовуємось на кожен матч тільки з метою здобути позитивний результат.

Багато юних вболівальників просять у вас футболки після матчів? Особисто я до цього абсолютно нормально ставлюсь, я сам був такий, коли був маленький – теж просив футболки. Комусь я можу подарувати, комусь, на жаль, ні. Нам дають одну футболку, комусь пощастить, комусь ні.

Звісно, ці переїзди даються не так легко, як, можливо, комусь здається. Але ми налаштовуємося на позитивний результат завтра і будемо намагатися зробити все, для того щоб його здобути", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Зрінські відбудеться завтра, 6 листопада, о 22:00 за Києвом.