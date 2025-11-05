Ліга конференцій

Наставник боснійського клубу поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер боснійського Зрінські Ігор Штімац прокоментував майбутній матч Ліги конференцій проти київського Динамо.

"Це буде надзвичайно серйозний і складний матч. Динамо поступилося Шахтарю в чемпіонаті й тепер трохи відстало в турнірній таблиці. І нас, і їх після гри Ліги конференцій очікує непростий матч у вихідні. Спробуємо здобути якісь очки.

Те, що матч відбудеться не в Україні – для них це певний недолік, але вони вже грали у Любліні. Попри це, ми зосереджені на собі. Вважаю, що зможемо підібрати збалансований склад, здатний гідно протистояти супернику", — наводить слова Штімаца Sportske novosti.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Зрінські відбудеться завтра, 6 листопада, о 22:00 за Києвом.