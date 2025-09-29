Чтиво

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью перед поверненням у Лігу чемпіонів дав інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Жозе Моурінью очолив Бенфіку цього місяця. Вже завтра The Special One повернеться у велику гру — його команда зіграє матч другого туру Ліги чемпіонів. І як символічно, що повернення Сеу Жозе у найпрестижніший турнір Европи відбудеться на Стемфорд Брідж.

Про повернення до Ліги чемпіонів з Бенфікою:

- Ці роки, коли я не грав у Лізі чемпіонів, не були поганими, адже мої команди були у фіналах Ліги Європи та Ліги конференцій. Очевидно, що Ліга чемпіонів – це найбільше змагання, де грають найважливіші клуби Європи. Для мене цей турнір багато значить, виграти його один раз – мрія кожного, виграти два – ще краще.

У моїй кар'єрі мені пощастило тренувати багатьох гігантів: Реал Мадрид, Інтер, Манчестер Юнайтед, Челсі. Бенфіка також гігант. І в цьому сенсі такий клуб тягне за собою величезну відповідальність, величезні очікування – все це дуже масштабно. Це саме той виклик, який мені потрібен.

Про гру проти Челсі:

- Коли я покинув Порту, ​​моїм першим європейським матчем, коли я вже тренував Челсі, був саме проти Порту. Тренуючи Інтер, я грав мільйон разів проти Барселони, де я був помічником тренера. Як тренер Фенербахче, я грав проти Манчестер Юнайтед.

Стемфорд Брідж – це стадіон, де я виграв три Прем'єр-ліги, я створив історію з Челсі. Челсі належить до моєї історії, я належу до історії Челсі. Але це футбол. Вони хочуть вигравати, я хочу вигравати. Я усвідомлюю, де я знаходжуся. Я думаю, я маю здатність забувати про все і просто змагатися за результат.

Про те, як залишатися голодним:

- Якщо одного дня я відчуватиму менше радості, коли прокидаюся рано вранці, щоб прийти на роботу; якщо одного дня я відчуватиму менше радості від перемоги в грі; якщо одного дня я відчуватиму менше смутку від програшу; якщо щось зміниться — то це буде червоне світло.

Я згадую гру Ліги чемпіонів — Манчестер Юнайтед проти Реала, коли я тренував Реал, а сер Алекс Фергюсон — МЮ. Я був у нього в офісі перед грою і запитав: "Сер Алекс, чи змінюється це колись – з точки зору напруги та адреналіну, який ми відчуваємо перед такою важливою грою?" Він сказав: "Ні, це ніколи не змінюється. Це будуть однакові відчуття до самого кінця". Минуло понад десять років з того часу, а мої почуття не змінюються.

Про його розвиток як тренера:

- Сьогодні я кращий, ніж був раніше. Я думаю, що тренер стає кращим після того, як отримав багато досвіду. Головна відмінність, яку я впізнаю в собі, полягає в тому, що, можливо, на початку я був більш егоцентричним. Зараз я відчуваю себе більш альтруїстичним. Відчуваю, що я у футболі, щоб допомагати іншим, а не собі. Я тут, щоб допомагати своїм гравцям ще більше. Я більше думаю про клуб, я більше думаю про радість уболівальників. Більше, ніж про себе.

Про його репутацію:

- Я ніколи не вважав себе генієм. Трохи провокатором, можливо, але ніколи дьяволом чи генієм. Ніколи. Звичайно, я завжди відчував, що маю природні здібності, які я розвинув, щоб бути хорошим менеджером.

У моїй кар'єрі були матчі, які я відчував, що виграв; що це було завдяки мені, тому що були моменти, рішення та стратегії до або під час матчу, які змінюють все. Це змушує вас відчувати, що "я виграв". Але я ніколи не вважав себе генієм. Я завжди відчував себе частиною команди, і що гравці важливіші за мене.

Про його кімнату з трофеями:

- У мене вдома є кімната, де я зберігаю деякі репліки, деякі медалі та деякі футболки. Це музей – і, як я завжди кажу, музей – це історія, це недоторкана історія, яка не є частиною мого повсякденного життя, вона не є частиною мого сьогодення, вона не є частиною мого майбутнього. Те, ким я є сьогодні — це те, ким я є сьогодні, а не те, що я робив у минулому. Мене оцінюють за тим, що я роблю сьогодні.

У мене небагато часу на роздуми. Це не є частиною мого мислення. Я завжди кажу, що ви можете вкрасти в мене все, але історію, яку я створив, в мене не забрати.