Португалія

Але очолив Бенфіку.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью не планував працювати з "орлами". Його слова наводить A Bola.

"Цього літа в мене не було взагалі жодних контактів із Бенфікою. У мене був контракт із Фенербахче і я збирався його відпрацювати до кінця. Я був далекий від думок про повернення до Португалії. Завжди думав, що очолю збірну Португалії, що Роберто Мартінес може виграти ЧС-2026 та захотіти піти через парадний вхід, після чого прийду я. Жодних контактів із федерацією в мене не було, але я думав, що моя кар'єра рухається в цей бік.

Коли Бенфіка втратила три очки у матчі з Карабахом, я перебував у Барселоні з дружиною, а наступного дня мені зателефонував президент Руй Кошта: "Містере, чи можемо ми поговорити? Мені потрібен тренер, здатний працювати у Бенфіці". Я відповів, що приїду до Португалії наприкінці дня, після чого ми зможемо поговорити. Кінець історії.

Якщо ви готові повірити в неї, я це ціную. Якщо ви хочете вірити у фантазії, нічого не можу з цим вдіяти", – сказав Моурінью.