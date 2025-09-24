Португалія

Керманич Бенфіки прокоментував результат перенесеного матчу чемпіонату Португалії.

У перенесеному матчі першого туру чемпіонату Португалії-2025/26 Бенфіка приймала Ріу Аве на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Гол Георгія Судакова ближче до завершення протистояння не приніс господарям поля бажаного результату, адже в компенсований час гостям удалося відновити паритет. Головний тренер "орлів" Жозе Моурінью незадоволений підсумком домашньої дуелі.

"Я вважаю результат дуже несправедливим. Одна команда хотіла виграти, інша — зіграти внічию. Я вважаю результат несправедливим особливо на тлі того, що ми зробили в другому таймі, але ми були покарані результатом, який, очевидно, жахливий, проти суперника, який відзначився фантастичним із технічної точки зору голом, єдиним своїм ударом у площину наших воріт [у другому таймі].

Однак, я маю дивитися на цей гол як керманич Бенфіки. Не можна так пропускати на 90-й хвилині після 45 хвилин хорошої гри, із високою інтенсивністю, креативом, великою кількістю відбирань м'яча, переходів і величезних зусиль. Ми зробили все, щоб перемогти. Не можна пропускати гол, виграючи 1:0 за кілька хвилин до кінця", — цитує Моурінью офіційний сайт Бенфіки.

У п'ятницю, 26 вересня, лісабонці прийматимуть Жил Вісенте. Протистояння розпочнеться о 22:15 за Києвом.