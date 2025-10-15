Чтиво

Футболісти Прем’єр-ліги живуть за суворим графіком — тренування, матчі, відновлення. Але за їхньою формою стоїть не лише тренер чи дієтолог, а й людина, яка рідко потрапляє в об’єктиви камер — особистий шеф-кухар.

Зіна Вікс ніколи не планувала стати особистим шефом футболістів — просто так склалося.

Після навчання у кулінарній школі вона працювала менеджеркою подій в організації England Athletics. Саме там Вікс вперше побачила, з якими проблемами стикаються спортсмени, коли йдеться про харчування.

"Багато хто з них просто погано їв, — розповідає вона The Athletic. — Вони не розуміли, що тіло потрібно правильно “заправляти”. Я тоді й сказала: “А чому б мені їх не навчити?”".

Так і почалася її кар’єра персональної кухарки.

Паралельно з основною роботою Зіна почала консультувати атлетів: показувала, як готувати до й після тренувань, як складати збалансований раціон. У спортивному світі все швидко поширюється “сарафанним радіо”, і невдовзі її запросив Мартін Галлієр — менеджер із силової підготовки, який створював освітню платформу для фахівців зі спортивної науки.

Зіну попросили приготувати їжу для одного футболіста — нібито тимчасово. Вона й не знала, що це буде справжній тест на посаду особистого шефа.

Футболістом виявився півзахисник Астон Вілли Морган Сансон. Вікс розробляла для нього щоденне меню і готувала страви для всієї родини.

У розмові з The Athletic вона згадує цей період і ділиться секретами, як змусити професійних гравців полюбити страви, які вони зазвичай обходять стороною.

"Я дуже добре познайомилася з Морганом і його родиною, — каже Вікс. — Ми й досі на зв’язку, нещодавно вони навіть написали мені. Саме з ним усе почалося. Потім я вже співпрацювала з клубом — дієтологи Астон Вілли зверталися, щоб я готувала і для інших гравців, наприклад, для Донієлла Малена".

Футболом Зіна раніше не особливо цікавилася, хоча вперше побувала на Вілла Парк ще у сім років — її туди взяв батько. Тепер саме Вілла залишається клубом, із яким у неї найбільший зв’язок: цього літа вона навіть працювала з фондом The Villa Foundation, проводячи кулінарні майстер-класи для дітей і батьків.

Емоційна прив’язаність до своїх підопічних зробила Зіну справжньою фанаткою футболу — тепер вона уважно стежить за матчами, особливо за тими, для кого готує.

Сьогодні Вікс — особистий шеф-кухар нападника Астон Вілли Моргана Роджерса. До літа вона також готувала для його тодішнього одноклубника Джейкоба Ремзі, який тепер виступає за Ньюкасл Юнайтед.

"Морган і Джейкоб — ровесники мого сина", — усміхається Зіна. — "Вони бували в мене вдома, бо ми навіть започаткували спільний бізнес".

Іноді за один вечір вона може побувати у трьох гравців Вілли — Роджерса, Ремзі та Малена — і приготувати для кожного вечерю.

Хоч Джейкоб і переїхав на північ Англії, зв’язок між ними не перервався. Разом із ним і Роджерсом Зіна створила проєкт Cooking 4 Champions — ініціативу, спрямовану на популяризацію правильного харчування серед молоді. Ба більше, вона працює над книгою з Ремзі — кулінарним путівником для юних спортсменів, де зібрано прості й корисні рецепти.

Її попередню книгу Recipes for Performance Sports також підтримав сам Ремзі.

"Харчування було моєю слабкою стороною — і в побуті, і в грі, — зізнається Джейкоб. — Після знайомства із Зіною я помітив величезний прогрес — і фізично, і на полі".

Коли Джейкоб переїхав до Ньюкасла, Вікс почала готувати для його молодшого брата Аарона — колишнього гравця Вілли, якого цього сезону Бернлі відправив у оренду до Лестера.

"Хоч Джейкоб тепер у Ньюкаслі, його дім усе одно тут", — каже Зіна. — "Я хотіла зробити щось спільне з ним і Морганом, бо обидва дбають про свою спільноту й хочуть допомагати молоді. Я розповіла їм про свою кулінарну школу та ідею створити освітні воркшопи. Вони одразу погодилися і стали амбасадорами проєкту".

Ідея проста: Зіна відвідує школи та районні центри, де проводить кулінарні заняття для дітей із неблагополучних сімей. Роджерс і Ремзі час від часу також приєднуються — готують разом із нею, записують відео, а з найкращих рецептів створюють яскраві картки для дітей.

"Це буде класно — діти побачать, що професійні футболісти їдять саме ті страви, які вони можуть приготувати самі", — усміхається Вікс.

Звичайних днів у Зіни не буває. Через графік гравців кожен день — новий виклик, тому планування для неї критично важливе. Вона одночасно керує своїм бізнесом Cook with Zena, працює приватним шефом і викладає в Бірмінгемському міському університеті.

Її день починається о сьомій ранку з поїздки за продуктами. Усе розписано наперед: для кожного футболіста — свій набір інгредієнтів і меню.

"Іноді вони кажуть, чого хочуть, — сміється Зіна. — Але частіше я просто дивую їх. Якщо знаю, що вони не люблять якийсь продукт, можу заховати його в салат або зробити щось незвичне. Головне — щоб жодна страва не повторювалась двічі за тиждень".

Вечері вона готує заздалегідь удома — так вдається зекономити час і не затримуватись у гостей довше, ніж треба. Це дозволяє за кілька годин встигнути відвідати одразу трьох футболістів.

"У кожного з них — трохи різне меню", — пояснює Зіна. — "Я їжджу від одного до іншого: приготую для одного, потім одразу вирушаю до наступного. Я добре організована: поки щось повільно тушкується в духовці вдома, я можу паралельно готувати інші страви або заздалегідь зробити супи на перше. Потім просто доводжу все до готовності у кожного вдома".

Зіна постійно спілкується з дієтологами Астон Вілли — щоб бути впевненою, що кожен гравець отримує потрібний баланс поживних речовин.

Якщо, наприклад, хтось із футболістів травмований або тимчасово не грає, про це її попереджають заздалегідь. Тоді Вікс змінює раціон — зменшує кількість вуглеводів, додає легші продукти. А якщо гравець пережив виснажливий період, у меню навпаки з’являється більше білків, щоб допомогти організму відновитися.

"Ти постійно щось коригуєш — кожного тижня, у кожній страві, — сміється Зіна. — Якщо в них вечірній матч, то меню буде зовсім іншим. Зазвичай напередодні гри вони ночують у готелі, тож я знаю, коли моя допомога не потрібна".

Для The Athletic Вікс приготувала кілька своїх останніх страв і пояснила, у чому їхня користь.

Зазвичай кожна вечеря складається з трьох частин — закуски, основної страви й десерту. І якщо гравці хочуть, Зіна готує також для їхніх родин.

"На перше часто буває суп, — каже вона. — У моєму овочевому супі вісім різних овочів, усе перемелене до ніжної текстури".

Вона показує ще одну зі своїх улюблених комбінацій: "Ось яловичина, нарізана тонкими скибками, поруч — помідори, авокадо, броколі, рис і картопля".

" А тут — запечене курча й салат з моркви, капусти та цибулі. До будь-якої основної страви я завжди додаю салат. І, звісно, у кожну страву кладу трохи часнику, імбиру й куркуми — це обов’язково, вони надзвичайно корисні", — додає Вікс.

"Мої батьки з Маврикію, — усміхається вона. — Ось це ми називаємо “маурітійська чарівна миска”. Її перевертають догори дриґом, коли подають. Страва викладається шарами, а зверху — яйце й шість різних овочів".

"Десерти — це вже для настрою, — каже Зіна. — Якщо це день перед матчем, роблю рисовий пудинг із фруктовим пюре. Але намагаюся щоразу придумати щось нове, щоб їм не набридло".

"Після матчів я можу приготувати щось на кшталт пирога Bakewell, — каже Зіна. — Але мій варіант — домашній, без консервантів і з меншим вмістом цукру. Використовую мигдальне борошно замість звичайного".

Коли її запитують, чи має вона хоч трохи вільного часу серед усіх цих обов’язків, Зіна лише сміється.

"Я встановила собі правило: о 23:00 маю бути вдома і все закінчити, — каже вона. — Зазвичай готую для клієнтів лише в будні, але буває, що працюю й у неділю. Якщо їм потрібно, щоб я приготувала сніданок — я зроблю це, бо ставлюся до них як до частини своєї родини. І вони, чесно, відповідають мені тим самим".

"Щодня, коли йду на роботу, я отримую задоволення, — додає вона. — Вони завжди створюють відчуття, ніби я у себе вдома".

The Athletic