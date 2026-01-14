Англія

25-річний півзахисник збірної Англії перейшов із Атлетіко та уклав довгостроковий контракт.

Тоттенгем оголосив про підписання півзахисника Конора Галлагера з Атлетіко Мадрид. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

25-річний англійський футболіст підписав зі “шпорами” довгострокову угоду — точні терміни не зазначаються. За неофіційною інформацією, трансфер коштував 40 мільйонів євро.

Галлагер є вихованцем Челсі, де пройшов усі юнацькі рівні та дебютував за першу команду наприкінці сезону-2018/19. У подальшому він виступав на правах оренди за Чарльтон, Свонсі, Вест Бромвіч і Крістал Пелес, де в сезоні-2021/22 провів 39 матчів, забив вісім голів і був визнаний найкращим гравцем команди.

Після повернення до Челсі Галлагер закріпився в основному складі, регулярно виходив із капітанською пов’язкою та загалом провів 136 матчів у Прем’єр-лізі. У серпні 2024 року він перейшов до Атлетіко, за який зіграв 77 поєдинків у всіх турнірах і відзначився сімома голами, а також став автором м’яча в мадридському дербі в Лізі чемпіонів.