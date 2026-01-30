Інше

28-річний півзахисник підписав контракт з рідним клубом до грудня 2030 року.

Фламенгу офіційно оголосив про повернення до команди півзахисника Лукаса Пакети, права на якого раніше належали Вест Гему. Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

28-річний футболіст підписав довгостроковий контракт, розрахований до грудня 2030 року, та виступатиме під 20-м номером.

Пакета повернувся до рідного клубу через сім років після від’їзду до Європи. За цей час бразилець виступав за Мілан, Ліон та Вест Гем, а останні сезони провів у складі лондонського клубу, з яким виграв Лігу конференцій УЄФА у сезоні-2022/23. На міжнародному рівні хавбек є чинним гравцем збірної Бразилії, у складі якої виграв Кубок Америки-2019 та брав участь у чемпіонаті світу 2022 року.

Лукас Пакета є вихованцем академії Фламенгу. У складі першої команди він дебютував у 2016 році, поступово став ключовим гравцем і привернув увагу європейських клубів, після чого у 2018 році перебрався до Мілана.