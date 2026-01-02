Англія

Валлієць гратиме за іншу лондонську команду.

Лондонський Крістал Пелес оформив трансфер вінгера Бреннана Джонсона з Тоттенгема. Про це повідомляє офіційний сайт «орлів».

За інформацією Бена Джейкобса, «Пелес» заплатив «шпорам» 35 мільйонів фунтів стерлінгів, що є клубним трансферним рекордом.

Зазначається, що 24-річний валлієць підписав контракт на чотири з половиною роки. Він виступатиме у новій команді під номером 11.

Минулого сезону Джонсон став найкращим бомбардиром Тоттенгема із 18 голами та 7 результативними передачами у всіх турнірах. У поточному сезоні на рахунку валлійця 16 матчів в АПЛ, у яких він забив 2 м'ячі.