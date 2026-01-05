Англія

Аргентинець переїжджає в Лондон.

Лондонський Вест Гем оформив трансфер нападника Валентина Кастельяноса з римського Лаціо. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Зазначається, що перехід 27-річного аргентинця обійшовся лондонцям у 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Форвард уклав угоду на 4,5 роки із можливістю продовження ще на один сезон.

Аргентинець виступатиме у Вест Гем Юнайтед під 11-м номером.

Цього сезону Таті Кастельянос відіграв за Лаціо 12 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.