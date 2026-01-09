Англія

Ганський вінгер уклав довгострокову угоду з чемпіонами Англії та обрав ігровий номер легендарного Яя Туре.

Манчестер Сіті успішно завершив перехід нападника збірної Гани Антуана Семеньйо з Борнмута.

Загальна сума трансферу оцінюється приблизно у 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Містяни встигли активувати пункт про відступні в контракті гравця, термін дії якого спливав цієї суботи.

Структура виплат передбачає, що Сіті перерахує Вишням 62,5 мільйона фунтів стерлінгів розбивши суму на 24 щомісячні платежі. Решта коштів передбачена у вигляді бонусів. Антуан Семеньйо підписав контракт до 2031 року.

У новій команді він виступатиме під номером 42. Цей вибір є знаковим для вболівальників Манчестер Сіті, адже раніше під цим номером грав легендарний Яя Туре, який допоміг клубу виграти три титули Прем'єр-ліги.

Новачок Сіті поділився емоціями після підписання контракту, відзначивши фактор Пепа Гвардіоли:

"Я дуже пишаюся тим, що приєднався до "Манчестер Сіті". Вони встановили найвищі стандарти, і це клуб із гравцями світового класу, інфраструктурою світового рівня та одним із найкращих менеджерів усіх часів – Пепом Гвардіолою. У мене є багато простору для вдосконалення, тому перехід сюди на цьому етапі кар'єри – ідеальний крок для мене. Це справжня честь бути тут. Я впевнений, що мій найкращий футбол ще попереду", — заявив гравець

Антуан має змогу дебютувати вже завтра. На 10 січня запланований матч 1/32 фіналу кубка Англії Манчестер Сіті — Ексетер. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.