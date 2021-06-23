Тесты

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Зинедин Зидан — один из самых известных тренеров современности и один из самых легендарных игроков в истории французского футбола.

За свою насыщенную 18-летнюю карьеру Зидан провел более 600 матчей и забил 126 голов. Легендарный француз сделал себя имя, выступая за такие команды, как Канн, Бордо, Ювентус и мадридский Реал. За свои годы карьеры француз выиграл множество как командных, так и индивидуальных наград, в том числе был награжден Золотым мячом. Ушел из игровой карьеры он также "красиво" с удалением в финале чемпионата мира против Италии в 2006 году.

Что касается тренерской карьеры, то она такая же успешная и красочная, как и игровая, несмотря на то, что сейчас "Зизу" находится без работы после ухода из Реала. В своей карьере он тренировал лишь "сливочных" и вместе с ними француз трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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