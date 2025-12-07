Франція

Іспанець заперечив чутки навколо відсутності українця в заявці.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після перемоги над Ренном (5:0) відповів на питання щодо відсутності в заявці Іллі Забарного.

«Його не було в заявці, бо грав сафонов? Неймовірно! Щоразу, коли ви ставите питання, це робиться для створення проблеми на рівному місці.

Він хворий. Все просто. Він хворів останні два дні. Жодних скандалів. Він хворий!», — заявив Енріке.

Зазначимо, що Забарного не було в заявці на гру з Ренном, в свою чергу, сафонов вперше в сезоні вийшов в стартовому складі парижан.