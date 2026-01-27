Франція

Повноцінний трансфер неможливий через цінність гравця для Арсенала.

Президент Марселя Пабло Лонгорія прокоментував оренду Ітана Нванері з Арсенала, який виступає за французький клуб до кінця сезону 2025/26.

"Нванері – один із ключових активів Арсенала на майбутнє, тому додати опцію викупу в угоду було нереалістично. Для нас його підписання важливе з точки зору таланту та спортивних досягнень, а для Арсенала ця оренда гарантує стабільний ігровий час. Нванері отримає цінний досвід під керівництвом Роберто Де Дзербі", – заявив Лонгорія.

Нагадаємо, що Нванері вже дебютував за Марсель у матчі проти Ланса (3:1), відзначившись першим голом у складі провансальців та допоміг команді здобути перемогу.