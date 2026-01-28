Франція

У клубі незадоволені прогресом гравця після повернення до футболу.

Французький центральний півзахисник Поль Погба з ходом поточного сезону став одним із головних ньюзмейкерів, коли повернувся до великої гри на тлі тривалої перерви, пов’язаної з дискваліфікацією через допінг та подальшим набуттям ігрових кондицій.

Монако зголосився допомогти 32-річному виконавцю повернутись на поле, підписавши контракт до літа 2027 року.

Однак місцева преса повідомляє, що "монегаски" дедалі частіше почали ловити себе на думці, що не бачать реального прогресу у фізичних кондиціях Погба.

Поль наразі провів лише 30 хвилин на полі в трьох матчах цього сезону.

Очікується, що у випадку надходження слушної пропозиції від інших клубів, Монако не вагатиметься під час перемовин.