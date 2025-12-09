Франція

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють міланський Інтер та англійський Ліверпуль.

Міланський Інтер та англійський Ліверпуль зіграють у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Джузеппе Меацца.

Крістіан Ківу, після розгрому Комо (4:0), залучив до стартового складу Мхітаряна в центрі поля.

Арне Слот, на тлі нічиєї проти Лідса (3:3), використав із перших хвилин Гомеса та Робертсона на флангах оборони, тоді як Мак Аллістер гратиме в центрі поля, а Ісак розташується на вістрі атаки.

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Луїс Енріке, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Х. Мартінес, Тахо, Де Врей, Зелінські, Сучич, Бонні, Фраттезі, Діуф, Аугусто, Біссек, Коккі, Еспозіто.



Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Джонс, Ісак, Екітіке.