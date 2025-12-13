Франція

Кіліану знову відмовляють в грошах.

Суд став на бік ПСЖ в одному із питань судового розгляду з Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє Lequipe.

У квітні на рахунках ПСЖ за рішенням суду було заарештовано 55 млн. євро – це сума заборгованості клубу перед Мбаппе. Парижани зажадали скасувати цей вирок. У травні суд прийняв бік клубу і скасував арешт коштів, який було накладено в рамках «запобіжних заходів».

Паризький апеляційний суд відхилив апеляцію Мбаппе щодо зупинення дії попереднього рішення. Суд також зобов'язав футболіста покрити судові витрати та виплатити ПСЖ 3000 євро за зловживання процесуальними правами.

«Вдруге суди підтвердили необґрунтованість претензій пана Мбаппе щодо арештів, здійснених на рахунках клубу у квітні.

По суті, вся ця суперечка – це просто питання сумлінності, дотримання цінностей та виконання взятих він зобов'язань.

Парі Сен-Жермен і надалі рішуче захищатиме свої права», – сказав адвокат ПСЖ Рено Семерджян.