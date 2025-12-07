Франція

У продовженні 15 туру Ліги 1.

Ніцца у меншості програла Анже (0:1)

На 32 хвилині гості вийшли вперед. Підопічні Дюже розіграли дуже красиво комбінацію яку в один дотик завершив Бальдін.

Після перерви господарі залишились в меншості. Луше пішов у грубий відбір, за що справедливо отримав червону картку

Ніцца Анже — 0:1

Голи: Бальдін 32

Вилучення: Луше 53

Гавр з Парижем сильнішого не виявили (0:0)

Під кінець другого тайму господарі мали чудовий шанс перемогти, але Сумаре не реалізував одинадцятиметровий.

Гавр Париж 0:0

Осер вдома впевнено здолав Мец (3:1)

Сінайоко на 36 хв з пенальті відкрив рахунок у грі, вивівши господарей вперед. Ель-Аззузі подвоїв перевагу. Гості під кінець першого тайму відіграли один мʼяч. Ен відзначився голом.

Крапку у матчі поставив Дануа, знявши питання про переможця.

Осер Мец 3:1

Голи: Сінайоко пен.36, Ель-Аззузі 39, Дануа 89 — Ен 45