У продовженні 15 туру Ліги 1.
Getty Images
07 грудня 2025, 20:00
Ніцца у меншості програла Анже (0:1)
На 32 хвилині гості вийшли вперед. Підопічні Дюже розіграли дуже красиво комбінацію яку в один дотик завершив Бальдін.
Після перерви господарі залишились в меншості. Луше пішов у грубий відбір, за що справедливо отримав червону картку
Ніцца Анже — 0:1
Голи: Бальдін 32
Вилучення: Луше 53
Гавр з Парижем сильнішого не виявили (0:0)
Під кінець другого тайму господарі мали чудовий шанс перемогти, але Сумаре не реалізував одинадцятиметровий.
Гавр Париж 0:0
Осер вдома впевнено здолав Мец (3:1)
Сінайоко на 36 хв з пенальті відкрив рахунок у грі, вивівши господарей вперед. Ель-Аззузі подвоїв перевагу. Гості під кінець першого тайму відіграли один мʼяч. Ен відзначився голом.
Крапку у матчі поставив Дануа, знявши питання про переможця.
Осер Мец 3:1
Голи: Сінайоко пен.36, Ель-Аззузі 39, Дануа 89 — Ен 45