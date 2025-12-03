Франція

Попри чутки про відставку, Хайзе вирішив продовжити роботу з командою.

Головний тренер Ніцци Франк Хайзе ухвалив рішення продовжити роботу з клубом, попри інформаційний хаос, який останніми днями ширився французькими медіа. Про це повідомило авторитетне видання L’Équipe.

Раніше в пресі масово з’являлися повідомлення, що Хайзе нібито вирішив піти у відставку після резонансного інциденту, коли обурені фанати жорстоко принижували та атакували гравців команди після повернення з матчу проти Лор'яна. Зокрема, під удар потрапили Терем Моффі та Жеремі Бога, які, за інформацією журналістів, навіть заявили, що більше не хочуть виступати за Ніццу.

Нова інформація повністю спростовує попередні повідомлення. Хайзе готується виступити публічно найближчим часом, аби пояснити своє рішення залишитися на посаді та окреслити подальші кроки в роботі з командою.

Наразі Ніцца займає 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та 36-е (останнє) місце в Лізі Європи.