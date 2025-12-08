Франція

Малійський півзахисник приєднається до нової команди після Кубка Африки.

Центральний півзахисник РБ Лейпциг Амаду Айдара стане гравцем Ланса у зимове трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між французьким клубом та 27-річним футболістом досягнуто повної домовленості, а контракт буде підписано до червня 2029 року.

Перехід з РБ Лейпциг обійдеться Ланс у 3 млн євро з урахуванням бонусів. Зазначається, що Айдара захоплений запропонованим проєктом у Лансі та можливістю поборотися за титул Ліги 1.

Малійський хавбек приєднається до Ланса у січні — після завершення виступів на Кубку Африки у складі збірної Малі. Зазначимо, що його поточний контракт із "биками" мав сплинути влітку 2026 року.