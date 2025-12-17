Воротар Шахтаря поділився очікуваннями від матчу Ліги конференцій.
Кирило Фесюн, getty images
17 грудня 2025, 22:54
Воротар Шахтаря Кіріл Фесюн поділився очікуваннями від матчу шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА проти Рієки.
"Це дуже хороша збалансована команда, яка агресивно грає як з м’ячем, так і без, тому завтра буде дуже складно, але ми маємо зосередитися лише на своїй грі та робити максимум для перемоги", – заявив Фесюн.
Воротар додав, що основна мета команди – перемагати в кожній грі:
"Спочатку потрібно виграти завтра, потім спокійно піти у відпустку, а вже після цього дивитися, які є шанси. Потрібно перемагати у кожній грі".
Фесюна запитали про найдовший рік в історії Шахтаря, який розпочався 22 січня і триває досі:
"У мене такого точно немає. Я не так багато грав останнім часом, тому насолоджуюсь кожною хвилиною на футбольному полі й намагаюся приносити команді результат".
Матч Шахтар – Рієка відбудеться 18 грудня о 22:00 за київським часом. Після п’яти турів гірники посідають друге місце у турнірній таблиці групи, набравши 12 очок.