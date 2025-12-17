Ліга конференцій

Воротар Шахтаря поділився очікуваннями від матчу Ліги конференцій.

Воротар Шахтаря Кіріл Фесюн поділився очікуваннями від матчу шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА проти Рієки.

"Це дуже хороша збалансована команда, яка агресивно грає як з м’ячем, так і без, тому завтра буде дуже складно, але ми маємо зосередитися лише на своїй грі та робити максимум для перемоги", – заявив Фесюн.

Воротар додав, що основна мета команди – перемагати в кожній грі:



"Спочатку потрібно виграти завтра, потім спокійно піти у відпустку, а вже після цього дивитися, які є шанси. Потрібно перемагати у кожній грі".

Фесюна запитали про найдовший рік в історії Шахтаря, який розпочався 22 січня і триває досі:

"У мене такого точно немає. Я не так багато грав останнім часом, тому насолоджуюсь кожною хвилиною на футбольному полі й намагаюся приносити команді результат".

Матч Шахтар – Рієка відбудеться 18 грудня о 22:00 за київським часом. Після п’яти турів гірники посідають друге місце у турнірній таблиці групи, набравши 12 очок.