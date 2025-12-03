Франція

Нападник Страсбура Еммануель Емегха, який вже має домовленість про перехід на Стемфорд Брідж, потрапив у гучний скандал через свої висловлювання в інтерв'ю.

Керівництво французького Страсбура офіційно відсторонило свого капітана та ключового нападника Еммануеля Емегху від найближчого матчу Ліги 1 проти Тулузи. Причиною жорсткого рішення стала неповага до цінностей клубу.

22-річний нідерландець, який влітку 2026 року має приєднатися до лондонського Челсі, викликав бурю обурення серед фанатів та керівництва своїм нещодавнім інтерв'ю.

В розмові з Algemeen Dagblad під час міжнародної паузи Емегха зізнався, що до переходу у Страсбур навіть не знав, де знаходиться це місто, і помилково вважав, що клуб базується в Німеччині.

Ці слова були сприйняті як зневага до історії та ідентичності ельзаського клубу.

Фанати Страсбура вже давно протестують проти політики власників консорціум BlueCo, який також володіє Челсі, вважаючи свій клуб лише фермою для лондонців.

Раніше на трибунах з'являлися банери, що називали Емегху "пішаком BlueCo" і вимагали забрати капітанську пов'язку.

Клуб випустив коротку заяву на тлі відсторонення гравця:

"Це рішення було прийнято після того, як гравець не дотримався цінностей та очікувань клубу. Еммануель залишається важливою частиною команди, але буде реінтегрований до складу лише після цього матчу".

У цьому сезоні нідерландець відіграв 7 матчів у Лізі 1, забив 4 гола та віддав 2 результативні передачі.