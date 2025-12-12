Франція

Ілля Забарний та Матвей Сафонов дебютували разом у матчі Ліги чемпіонів, керівництво ПСЖ не бачить конфліктів у команді.

Керівництво ПСЖ переконане, що центральний захисник збірної України Ілля Забарний та російський голкіпер Матвей Сафонов зможуть без проблем виступати разом протягом сезону.

10 грудня обидва футболісти вперше зіграли разом у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіка, який завершився нульовою нічиєю. Попри чутки, видання Le Parisien повідомляє, що між Забарним та Сафоновим немає жодної напруженості.

У клубі зазначають, що Забарний і Сафонов зможуть ефективно діяти разом, коли цього вимагатиме тактична ситуація. Під час переходу в ПСЖ керівники обговорили з українським захисником всі питання, пов’язані з наявністю російського воротаря в команді.

Повідомляється, що атмосфера в роздягальні залишається спокійною, а футболісти повністю зосереджені на спортивних завданнях та підготовці до наступних матчів.

Нагадаємо, Забарний випередив Ракіцького за кількістю матчів у збірній України.