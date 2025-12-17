Інше

Воротар відбив 4 пенальті, але його позиція на лінії воріт викликає серйозні сумніви.

ПСЖ став переможцем Міжконтинентального кубка, здолавши Фламенгу у фіналі, який відбувся в Ер-Райяні (Катар). Основний і додатковий час завершилися з рахунком 1:1, а долю трофея вирішила серія пенальті, що викликала чимало запитань.

У післяматчевих одинадцятиметрових воротар парижан Матвій Сафонов відбив чотири з п’яти ударів гравців Фламенгу, однак спосіб, у який це було зроблено, став предметом активних дискусій. На повторах помітно, що під час одного з виконання пенальті голкіпер вийшов уперед ще до удару, хоча за правилами має залишатися на лінії воріт до моменту, поки гравець не завдасть удару.

Попри очевидні сумніви щодо правильності дій воротаря, арбітри не зупиняли серію та не призначали перебивання. У складі бразильського клубу реалізувати свою спробу зумів лише Ніколас Де Ла Крус, тоді як ПСЖ вистачило двох влучних ударів для перемоги з рахунком 2:1 у серії.

Нагадаємо, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних.