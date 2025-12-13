Франція

Тренер Марселя високо оцінив гру англійського форварда та закликав його додати стабільності.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі вважає, що нападник команди Мейсон Грінвуд здатний у майбутньому боротися за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі — Золотий м’яч.

Про це італійський фахівець заявив на пресконференції напередодні матчу Ліги 1 проти Монако.

"У Мейсона величезний потенціал. Я не бачу багато гравців такого калібру в Європі. Для мене він має потенціал виграти Золотий м’яч. Від нього самого залежить, чи захоче він зробити все можливе, щоб реально боротися за Золотий м’яч. Але з огляду на його природний талант, такий потенціал у нього є", — цитує слова тренера видання ESPN.

Водночас наставник не приховує, що очікує від англійського форварда більшої стабільності та внеску в командну гру без м’яча.

"Я завжди хочу більшого, і мені хотілося б, щоб він був стабільнішим. Але я не прошу його робити забіги на 100 метрів назад. Я сам був “десяткою”, а не правим захисником — я це розумію. Проте він може пресингувати інтенсивніше. Коли команда під тиском, він може краще тримати м’яч, уникати зайвого ризику й допомагати команді виходити з-під пресингу", — додав Де Дзербі.

Окремо колишній наставник донецького Шахтаря згадав один із яскравих моментів у грі Грінвуда:

"Коли я побачив його гол у матчі проти Юніон Сен-Жиллуаз — дриблінг, як у Дрогба, і удар, який легко переграв воротаря зростом понад два метри, — я просто занімів. Сподіваюся, через кілька років він згадає мене і скаже собі: "Тренер щодня був до мене вимогливим, але я став кращим”".

Мейсон Грінвуд приєднався до Марселя влітку 2024 року відтоді демонструє високу результативність. За цей період 24-річний англієць провів 56 матчів у всіх турнірах, забив 35 м’ячів та віддав 9 результативних передач. У поточному сезоні на його рахунку вже 13 голів, що робить його головною атакувальною силою команди.