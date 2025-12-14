Франція

Футболіст вирішив повісити бутси на цвях у віці 34 років.

Вінгер збірної Тунісу Вахбі Хазрі вирішив завершити кар'єру у віці 34 років. Про це повідомляє L’Équipe.

Останнім клубом футболіста був Монпельє, який він залишив улітку цього року.

Також Хазрі виступав за Бастію, Сент-Етьєн, Бордо, Сандерленд та Ренн. На його рахунку 521 офіційний матч, у яких він забив 108 голів та віддав 61 асист.

На клубному рівні Вахбі ставав чемпіоном другої ліги Франції з Бастією у сезоні-2011/12. Також він був визнаний найкращим гравцем Тунісу у 2018 році.

У складі національної команди Хазрі провів 74 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 14 гольових передач.