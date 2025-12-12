Причина звільнення — невдалий старт сезону у французькому чемпіонаті.
Луїш Каштру, Getty Images
12 грудня 2025, 11:22
Нант на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Луїша Каштру.
Причиною звільнення стали невдалі результати команди під керівництвом 45-річного португальця.
Каштру очолював Нант із липня цього року. Під його керівництвом "канарійки" провели 15 матчів, з яких дві перемоги, п'ять нічиїх та вісім поразок при різниці м'ячів 13:24.
Виконувачем обов'язків наставника Нанта став Ахмед Кантарі, який керуватиме командою до кінця сезону.
Після 15 турів Нант набрав 11 очок і посідає передостаннє, 17 місце у Лізі 1.
