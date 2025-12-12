Франція

Причина звільнення — невдалий старт сезону у французькому чемпіонаті.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Луїша Каштру.

Причиною звільнення стали невдалі результати команди під керівництвом 45-річного португальця.

Каштру очолював Нант із липня цього року. Під його керівництвом "канарійки" провели 15 матчів, з яких дві перемоги, п'ять нічиїх та вісім поразок при різниці м'ячів 13:24.

Виконувачем обов'язків наставника Нанта став Ахмед Кантарі, який керуватиме командою до кінця сезону.

Після 15 турів Нант набрав 11 очок і посідає передостаннє, 17 місце у Лізі 1.

