Форвард відзначив рівень колишнього лідера ПСЖ та закликав уникати паралелей.

Нападник Ендрік висловився щодо порівнянь із Неймаром, наголосивши на різниці у рівні та статусі гравців.

Раніше 19-річний футболіст оформив чотири забиті м’ячі у перших трьох матчах у складі Ліона. Такий показник став найкращим стартом у клубі з моменту ведення відповідної статистики.

Коментуючи порівняння з Неймаром, Ендрік зазначив:

"Порівняння з Неймаром? Коли він приїхав до Франції, він був визначним гравцем і робив неймовірні речі.

У кожному матчі були дриблінг, голи та результативні передачі", — сказав бразилець.

19-річний бразильський нападник приєднався до Ліона перед стартом зимового трансферного вікна на правах оренди з мадридського Реала.