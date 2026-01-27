18-річний півзахисник уклав довгострокову угоду з паризьким клубом.
Дро, ПСЖ
27 січня 2026, 07:57
Парі Сен-Жермен оголосив про перехід півзахисника Дро Фернандеса з Барселони. Французький клуб підписав контракт із 18-річним футболістом, який діятиме до 2030 року.
У складі парижан Фернандес виступатиме під 27-м ігровим номером. За інформацією, що з’являлася раніше, сума трансферу становила 8 мільйонів євро.
При цьому відступні, прописані в контракті гравця з Барселоною, складали 6 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно головний тренер каталонців, Гансі Флік емоційно прокоментував рішення гравця покинути Барселону