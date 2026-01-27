Франція

18-річний півзахисник уклав довгострокову угоду з паризьким клубом.

Парі Сен-Жермен оголосив про перехід півзахисника Дро Фернандеса з Барселони. Французький клуб підписав контракт із 18-річним футболістом, який діятиме до 2030 року.

У складі парижан Фернандес виступатиме під 27-м ігровим номером. За інформацією, що з’являлася раніше, сума трансферу становила 8 мільйонів євро.

При цьому відступні, прописані в контракті гравця з Барселоною, складали 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер каталонців, Гансі Флік емоційно прокоментував рішення гравця покинути Барселону