Паризький гранд завершив угоду щодо переходу гравця.

Парі Сен-Жермен продовжує активну роботу на трансферному ринку. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що перехід Дро з Барселони до ПСЖ повністю узгоджено — угоду закрито.

Клуби досягли повної домовленості після фінальних контактів цього тижня. Цікаво, що парижани погодилися заплатити суму, яка трохи перевищує клаусулу гравця, що становила 6 мільйонів євро. Це було зроблено для пришвидшення переговорів та гарантування переходу.

Сам Дро дав згоду на переїзд до Парижа ще минулого тижня, тож умови особистого контракту вже не є проблемою. Гравець прибуває до столиці Франції для проходження обов'язкового медичного обстеження та офіційного підписання документів. Оголошення про трансфер очікується найближчим часом.

