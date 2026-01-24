Франція

Господарі не програвали пʼять матчів поспіль.

В рамках 19-го туру французької Ліги 1 Ренн у принциповому матчі приймав Лорьян.

Гості здобули переконливу перемогу та продовжили свою безпрограшну серію до десяти матчів.

На даний момент Лорьян з 25 очками посідає дев'яте місце в таблиці Ліги 1, тоді як Ренн залишається на шостій позиції з 31 очком.

Ренн — Лорʼян 0:2

Голи: Макенго 3, Пажі 77.

Ренн: Самба — Брассьє, Жаке, Сейду — Мерлен, Камара (Шиманський, 77), Сіссе (Блас, 59), Ронж'є, Франковський (Аль-Тамарі, 59) — Леполь (Мейте, 59), Емболо (Лежандр, 81)

Лорʼян: Мвого — Ігор Сілва (Аджей, 74), Тальбі, Мейте — Куассі, Абержель, Кадіу, Ле Брі — Дерман (Пажі, 63), Макенго (Авом, 63) — Дьєнг (Сумано, 74)

Попередження: Леполь 19, Ронж'є 32.