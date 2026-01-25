Франція

18-річний півзахисник миттєво заявив про себе, забивши гол у своєму першому ж матчі.

Англійський вундеркінд Ітан Нванері блискавично розпочав свою кар'єру в Лізі 1. У суботу, лише через 24 години після офіційного оголошення про його оренду до кінця сезону, юний півзахисник вийшов у стартовому складі команди Роберто Де Дзербі та допоміг здобути переконливу перемогу над Лансом з рахунком 3:1.

Нванері, який у цьому сезоні мав обмежений ігровий час у складі канонірів під керівництвом Мікеля Артети (лише 12 матчів), не змарнував свій шанс у Франції. У поєдинку проти Ланса, що посідає друге місце в чемпіонаті, він відзначився красивим голом у першому таймі, доповнивши дубль Аміна Гуїрі. Ця перемога дозволила Марселю скоротити відставання від лідерів та реабілітуватися за поразку від Ліверпуля в Лізі чемпіонів.

Перед переїздом на південь Франції Нванері отримав пораду від свого одноклубника Вільяма Саліба, який раніше успішно виступав за Марсель на правах оренди.

"Вільям сказав мені, що Марсель — один із найкращих клубів світу, а Роберто Де Дзербі — один із найкращих тренерів, дуже вимогливий. Я готовий грати під його керівництвом і виконувати його вказівки", — розповів Нванері.

Сам Де Дзербі високо оцінив новачка: "У моїй команді немає ієрархії... Нванері та Тімбер — дуже сильні гравці, їм не потрібно багато тренуватися, щоб бути готовими", — наголосив фахівець.

Тренер також зазначив, що Ітан не зможе зіграти у найближчому матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге, оскільки не заявлений на турнір, але в чемпіонаті Франції на нього розраховують. Нванері провів проривний сезон 2024/25 в Арсеналі, забивши 9 голів у 39 матчах, але в поточній кампанії частіше залишався на лаві запасних через конкуренцію з досвідченішими партнерами.

Мікель Артета закликав до терпіння, наголошуючи на юному віці гравця, проте погодився відпустити його в оренду для отримання регулярної ігрової практики в одній із провідних ліг Європи. Контракт Нванері з лондонським клубом діє до 2030 року, тож Арсенал уважно стежитиме за його прогресом у Франції.