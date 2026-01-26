Франція

19-річний бразилець яскраво заявив про себе після переходу з Реала та назвав матч із Мецем особливим моментом у кар’єрі.

Форвард Ліона Ендрік поділився емоціями після впевненої перемоги над Мецем у матчі 19-го туру Ліги 1 (5:2). Бразилець оформив перший хет-трик у професійній кар’єрі та позитивно оцінив свій перехід до французького клубу.

"Це був перший хет-трик у моєму житті. Я справді дуже щасливий. Це був неймовірний матч. Я збережу цей м’яч у себе вдома. Це знаменний день у моєму житті", — зазначив нападник.

Ендрік також висловив захоплення рівнем чемпіонату Франції.

"Думаю, грати в цьому чемпіонаті — це круто. Він сильний та фізично витратний, з великою кількістю агресії. Мені це подобається".

Футболіст наголосив, що не шкодує про зміну клубу та вважає цей етап важливим для власного розвитку.

"Перехід до Ліона не був помилкою. Таке життя. Моє життя завжди було непростим, воно ніколи не було легким. Я залишаюся сильним завдяки підтримці людей, які оточують мене".

На завершення Ендрік підкреслив, що лише починає свій шлях у новій команді.

"Це лише початок. Люди завжди казали мені, що Ліон — відмінна команда і що мені варто прийти сюди грати, і справді команда тут дуже хороша".

19-річний бразильський нападник приєднався до Ліона перед стартом зимового трансферного вікна на правах оренди з мадридського Реала.