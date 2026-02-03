Беккер приєднався до німецького клубу до кінця сезону з можливістю обов’язкового викупу.
Шеральдо Беккер, пресслужба ФК Майнц
03 лютого 2026, 12:58
ФК Майнц 05 офіційно орендував 30-річного нападника Шеральдо Беккера з Осасуни до кінця сезону.
Беккер має багатий досвід виступів у Бундеслізі, Ередивізі та Ла Лізі, включаючи понад 100 матчів у Німеччині. Гравець розпочинав кар'єру в Аяксі, згодом були Зволле, Ден Гааг, Уніон Берлін, Реал Сосьєдад та Осасуна.
Спортивний директор Майнца Ніко Бунгерт зазначив:
"Беккер добре знає лігу та тренера. Він швидко адаптується і додає якості команді".
Сам гравець додав:
"Радий повернутися до Бундесліги та працювати з Урсом Фішером. Тепер головне — набирати очки в боротьбі за виживання".
Півроку в складі Осасуни для Беккера виявився малорезультативним: 11 матчів у всіх турнірах та лише один гол і дві результативні передачі.
Майнц в даний момент знаходиться у зоні вильоту Бундесліги (16-е місце), маючи при цьому 18 очок. Свій наступний матч команда проведе проти Аугсбургу, 7 лютого.