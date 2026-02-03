Німеччина

Беккер приєднався до німецького клубу до кінця сезону з можливістю обов’язкового викупу.

ФК Майнц 05 офіційно орендував 30-річного нападника Шеральдо Беккера з Осасуни до кінця сезону.

Беккер має багатий досвід виступів у Бундеслізі, Ередивізі та Ла Лізі, включаючи понад 100 матчів у Німеччині. Гравець розпочинав кар'єру в Аяксі, згодом були Зволле, Ден Гааг, Уніон Берлін, Реал Сосьєдад та Осасуна.

#Mainz05 complete the signing of Sheraldo Becker on loan ✍️



The 30-year-old brings the experience of over 100 Bundesliga appearances with him to the Bruchweg 💪



📰 All the info ➡️ https://t.co/9B9ZApgtDz pic.twitter.com/jEu8N7gOLP — Mainz 05 English (@Mainz05en) February 2, 2026

Спортивний директор Майнца Ніко Бунгерт зазначив:



"Беккер добре знає лігу та тренера. Він швидко адаптується і додає якості команді".

Сам гравець додав:



"Радий повернутися до Бундесліги та працювати з Урсом Фішером. Тепер головне — набирати очки в боротьбі за виживання".

Півроку в складі Осасуни для Беккера виявився малорезультативним: 11 матчів у всіх турнірах та лише один гол і дві результативні передачі.

Майнц в даний момент знаходиться у зоні вильоту Бундесліги (16-е місце), маючи при цьому 18 очок. Свій наступний матч команда проведе проти Аугсбургу, 7 лютого.