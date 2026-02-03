Іспанія

34-річний уругвайський півзахисник підписав контракт із клубом Ла Ліги на півтора сезони.

Сельта офіційно оголосила про підписання центрального півзахисника Матіаса Весіно, який перейшов із Лаціо після трьох з половиною років у римському клубі. Про трансфер повідомила пресслужба іспанської команди.

Деталі угоди не розголошуються, однак відомо, що контракт із 34-річним уругвайцем розрахований на півтора сезони. Весіно приєднався до Лаціо влітку 2022 року на правах вільного агента після завершення контракту з Інтером.

За час виступів у складі римлян хавбек провів 128 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше Лаціо відмовив двом клубам АПЛ у трансфері півзахисника.