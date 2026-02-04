Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі думку букмекерів.

Головний клубний євротурнір перейшов в стадію плей-офф. Залишилося лише 24 претенденти, але хто з них має найкращі шанси на підсумковий успіх?

Головним фаворитом на перемогу в ЛЧ цього сезону експерти вважають Арсенал, який без втрат пройшов першу стадію турніру. Букмекери на їхню перемогу пропонують коефіцієнт 4-4,5.

Мінімально відстає від "канонірів" мюнхенська Баварія, на яку дають коефіцієнт 5-5,5. А ось далі йде група з приблизно рівними шансами – це ПСЖ, Барселона та Манчестер Сіті, перемога яких може примножити вашу ставку в 7-9 разів.

Незважаючи на не найкращу форму в останні місяці, Ліверпуль (10-11) та Реал Мадрид (11-15) теж в числі фаворитів, а ось в успіх Челсі вже вірять трішки менше.

Минулорічний фіналіст – Інтер, ще тоді створив певну сенсацію, а тому й зараз у них вірять не так сильно (23-29). Десь на одному рівні оцінюють шанси Тоттенгема, Ньюкасла та мадридського Атлетико, а одразу за ними йдуть Ювентус і, дещо несподівано, португальський Спортінг.

