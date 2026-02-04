Інше

Жодного страйку, але невдоволення зростає.

Кріштіану Роналду не залишив Ер-Ріяд і продовжує тренуватись з Ан-Насром у звичайному режимі, спростовуючи повідомлення про бойкот. Португальська легенда, яка завтра (у четвер, 5 лютого) святкуватиме своє 41-річчя, залишається розлюченою через пасивність клубу на трансферному ринку, але виконує свої професійні обов'язки.

Всупереч вибуховим повідомленням саудівської преси про те, що п'ятиразовий володар Золотого м'яча покинув столицю і відмовився від тренувань через конфлікт із керівництвом, португальське видання Record підтверджує: Він не пропустив жодного заняття і готується до ключового матчу проти Аль-Іттіхада, який відбудеться цієї п'ятниці.

Хоча Роналду продовжує тренуватись, його невдоволення ситуацією в клубі є гострим. Головна причина — хаотичне трансферне вікно, під час якого, на думку Кріштіану, Суверенний фонд (PIF) залишив Ан-Наср без підтримки, водночас надавши перевагу їхнім прямим конкурентам — Аль-Хілялю.

Особливе обурення викликала сага з переходом Каріма Бензема з Аль-Іттіхада до Аль-Хіляля. Роналду вважає, що підсилення лідера чемпіонату (який випереджає Аль-Наср на одне очко) такою зіркою руйнує спортивну чесність ліги.

На тлі конфлікту виникли спекуляції про можливе романтичне повернення Роналду до Португалії. Проте джерела виключають цей варіант. Замість цього розглядаються два шляхи продовження кар'єри після завершення етапу в Саудівській Аравії: Перехід до МЛС, що відкриває нові комерційні горизонти. Останній похід у Європу, але лише в клуб рівня Ліги чемпіонів, якщо надійде відповідна пропозиція.

Попри вік та закулісні інтриги, Роналду залишається у феноменальній формі: у поточному сезоні на його рахунку 18 голів та 3 асисти у 22 матчах.