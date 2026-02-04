Інше

Віцепрезидент клубу підтвердив, що ідея повернення Лео до рідного Росаріо вже обговорюється,

Керівництво аргентинського клубу Ньюелз Олд Бойз не полишає надій побачити Ліонеля Мессі у своїй футболці перед завершенням його кар'єри. Віцепрезидент клубу Хуан Мануель Медіна зробив гучну заяву щодо можливих термінів цього повернення.

В інтерв'ю виданню TN функціонер повідомив, що клуб розробляє стратегію, аби підписати чинного чемпіона світу на початку 2027 року. За словами Медіни, повернення Мессі розглядається не просто як підсилення складу, а як подія величезного значення для всієї країни.

"Ми працюємо над тим, щоб Лео зіграв за Ньюелз у першій половині 2027 року. Ця ідея обговорюється та порушується. Це проєкт, який виходить за межі Ньюелз. Це проєкт міста Росаріо, провінції Санта-Фе та всього аргентинського футболу", — заявив віцепрезидент.

Однак керівництво клубу розуміє, що одного бажання замало. Для переходу зірки такого масштабу необхідна відповідна підготовка.

"Все залежить від того, що ми зможемо запропонувати з точки зору інфраструктури та конкурентоспроможної спортивної схеми, — пояснив Медіна, додавши важливе уточнення: "Але на сьогодні нічого конкретного ще немає".

Нагадаємо, Лео виступав за дитячу команду клубу з 7 років і демонстрував феноменальні результати, перш ніж у віці 13 років переїхав до Іспанії, щоб приєднатися до академії Барселони.