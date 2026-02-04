Туреччина

Напрочуд упевнений підхід турків до перемовин.

Швейцарський опорний півзахисник Деніс Закарія певний час у своїй кар’єрі не міг знайти собі місця в провідних європейських чемпіонатах поміж виступами за туринський Ювентус та лондонський Челсі, але зрештою опинився у французькому Монако в 2023 році та одразу заграв ключову роль.

У підсумку, 29-річний виконавець нині є капітаном "монегасків" та має ключовий вплив на весь колектив далеко за межами футбольного поля.

Очевидно, що футболіста такого рівня французький клуб утрачати під час зимового трансферного вікна не мав особливого бажання, про що було повідомлено турецькому Галатасараю, коли той звернувся з відповідною пропозицією близько 30 млн євро.

Утім, "леви" сприйняли це повідомлення в якості запрошення до подальший торгів, і коли вікно у Франції вже зачинилось, намагаються продовжувати тиснути на Монако, аби трансфер Закарії таки відбувся.

Тим часом на рахунку Деніса 16 матчів у цьому сезоні та три асисти.