Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 13 лютого 2026 року.

Лондонський Челсі у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії в гостях впевнено обіграв Гал Сіті (4:0) і пройшов наступну стадію турніру.

Команда Ліама Росеньйора відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині голом відзначився Педру Нету.

Потім на старті другого тайму Нету оформив дубль, а за вісім хвилин Естеван закріпив перевагу "синіх". Остаточну крапку у матчі поставив Нету на 71 хвилині, коли оформив хет-трик.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галл Сіті — Челсі у рамках 1/16 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Галл Сіті — Челсі 0:4

Голи: Нету, 40, 51, 71, Естеван, 59

Галл Сіті: Фіілліпс — Маккарті (Дауелл, 80), Іган, Макнейр — Джайлс, Слейтер, Хаджиахметович (64), Койл (Драме, 77) — Міллар (Гелхардт, 64), Хіракава (Джозеф, 77) — Кумас.

Челсі: Санчес — Гато, Сарр, Фофана (Адарабіойо, 77), Джеймс (Фернандес, 60) — Кайседо (Ачімпонг, 61), Сантос — Гарначо, Нету, Естеван (Деррі, 77) — Ділеп (Меука, 88).

Попередження: Ландстрем, Гелхардт — Нету, Сарр.