Франція

Український захисник провів на полі всі 90 хвилин.

ПСЖ із Забарним у складі знищив Ніццу (4:0)

Парижани не залишили жодних шансів супернику, перегравши підопічних Пюеля як по грі так і по рахунку. Варто відзначити що господарі тримались майже весь перший тайм. Однак на заключних хвилинах першої 45-хвилинки вдалося пробити оборону орлів. Мендеш з пенальті відкрив рахунок у поєдинку.

По перерві діючі чемпіони продовжили побиття. Дуе на 49 хвилині подвоїв перевагу. А під завісу матчу парижани заштовхали ще два мʼячі довівши справу до розгрому. Цікаво що першим голом у складі столичної команди відзначився Дро. Який взимку скандально покинув Барселону. Заїр-Емері на 85 хвилині поставив міцну крапку. У підсумку ПСЖ впевнено перемагає та повертається на першу сходинку чемпіонату маючи ще один матч в запасі.

Ілля Забарний провів гарний чудовий поєдинок. Вигравши всі двобої, зробивши декілька важливих перехоплень та віддав чудові 92 відсотка точних передач. За свої дії українець отримав оцінку 7.4

Ніцца — ПСЖ 0:4

Голи: Мендеш (пен) 42, Дуе 49, Дро 81, Заїр-Емері 85

Вилучення: Ндаїшіміє 61