19-річний Тахіріс душ Сантуш, який отримав сильні опіки під час смертельної пожежі у швейцарському барі, зумів відновитися та уклав офіційну угоду з французьким клубом.

Захисник французького Меца Тахіріс душ Сантуш підписав свій перший у житті професійний контракт. Ця подія стала справжнім символом незламності, адже ще кілька місяців тому 19-річний футболіст буквально боровся за власне життя.

Напередодні Нового року юнак опинився в епіцентрі жахливої пожежі в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана. Трагедія забрала життя 41 людини, а понад 100 відвідувачів постраждали. Тахіріс, який під час паніки допомагав рятувати свого партнера з вогню, отримав важкі опіки 30% тіла. Травми були настільки серйозними, що футболісту знадобилася пересадка шкіри.

Незважаючи на складне та болісне лікування, душ Сантуш, який перебуває в системі академії «Меца» з восьми років, продемонстрував неймовірну силу волі. Вже 11 квітня він здійснив своє довгоочікуване повернення на футбольне поле у складі резервної команди. Нагородою за його характер стала офіційна однорічна угода з клубом.

"Цей момент має ще більш особливе значення після важких місяців, які я пережив у лікарні. Це випробування зробило мене сильнішим і навчило ніколи не здаватися. Я хочу висловити свою підтримку всім, хто все ще бореться. Ніколи не втрачайте надії", — поділився емоціями Тахіріс у коментарі для клубного сайту.

На тлі цієї надихаючої особистої історії турнірне становище головної команди Меца залишається критичним. За чотири тури до завершення чемпіонату клуб посідає останнє місце у французькій Лізі 1. У їхньому активі лише три перемоги у 30 матчах, а відставання від рятівної зони становить 10 очок.