Франція

Дубль Ваї у другому таймі приніс "орлятам" впевнену перемогу 2:0.

У другому півфіналі Кубка Франції Ніцца здолала Страсбур із рахунком 2:0 та стала другим фіналістом турніру.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, хоча діяли доволі обережно. Після перерви Ніцца додала в активності та швидко втілила перевагу в гол: на початку другого тайму відзначився Ельє Ваї.

Наприкінці зустрічі івуарієць поставив крапку в матчі, оформивши дубль — форвард впевнено реалізував пенальті та подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, Ніцца пробилася до фіналу Кубка Франції, де зіграє проти Ланса, який раніше у своєму півфіналі переграв Тулузу. Вирішальний матч турніру відбудеться 23 травня.

Страсбур – Ніцца 0:2

Голи: Ельє Ваї, 51, 80, з пенальті