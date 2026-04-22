Франція

Команда П'єра Сажа вперше за 28 років у фіналі, де зустрінеться с переможцем пари Страсбур — Ніцца, який визначиться 22 квітня.

Ланс упевнено здолав Тулузу у півфіналі Кубка Франції та став першим фіналістом турніру. Поєдинок завершився з рахунком 4:1, а господарі продемонстрували повну перевагу протягом усієї зустрічі.

Команда П’єра Сажа швидко захопила ініціативу: вже на 9-й хвилині Флоріан Товен реалізував пенальті, а невдовзі Аллан Сен-Максімен подвоїв перевагу ефектним ударом здалеку. Тулуза відповіла швидким голом Сантьяго Ідальго після помилки захисту, однак ще до перерви Маттьє Юдоль відновив комфортну різницю.

У другому таймі Ланс продовжив домінувати, практично не дозволяючи супернику створювати моменти. Остаточну крапку поставив Адрієн Томассон, який на 74-й хвилині добив м’яч у сітку після сейву воротаря.

У підсумку Ланс здобув переконливу перемогу та вперше за 28 років вийшов до фіналу Кубка Франції. Суперник команди визначиться у протистоянні Страсбур — Ніцца.

*Ланс - Тулуза 4:1

Голи: Товен, 9 (пен.), Сен-Максімен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 — Ідальго, 21