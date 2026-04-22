Керманич парижан розповів про стратегію клубу на літнє міжсезоння, зазначивши, що команда не планує масштабних закупівель.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про трансферні плани команди на найближче літо. Наставник дав зрозуміти, що радикальних змін у складі очікувати не варто.

"Будуть невеликі коректування складу, як і минулого року. Ми не плануємо підписувати велику кількість гравців", — наводить слова Енріке видання The Touchline.

Після 28 зіграних матчів ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 63 залікові бали. Другим іде Ланс, який відстає лише на одне очко, що створює напругу в боротьбі за титул.

Сьогодні, 22 квітня, о 20:00 парижани приймуть на власному полі Нант у перенесеному поєдинку 26-го туру Ліги 1.