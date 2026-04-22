Керманич парижан розповів про стратегію клубу на літнє міжсезоння, зазначивши, що команда не планує масштабних закупівель.
22 квітня 2026, 14:26
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про трансферні плани команди на найближче літо. Наставник дав зрозуміти, що радикальних змін у складі очікувати не варто.
"Будуть невеликі коректування складу, як і минулого року. Ми не плануємо підписувати велику кількість гравців", — наводить слова Енріке видання The Touchline.
Після 28 зіграних матчів ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 63 залікові бали. Другим іде Ланс, який відстає лише на одне очко, що створює напругу в боротьбі за титул.
Сьогодні, 22 квітня, о 20:00 парижани приймуть на власному полі Нант у перенесеному поєдинку 26-го туру Ліги 1.