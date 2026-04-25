Франція

Український форвард відзначився другим забитим м’ячем на 71-й хвилині зустрічі.

Роман Яремчук продовжує запалювати у складі Ліона.

У домашньому поєдинку проти Осера український нападник не обмежився одним забитим м’ячем і оформив дубль, вдруге засмутивши голкіпера суперників. На 71-й хвилині матчу, за рахунку 2:1 на користь господарів, Ліон провів чергову атаку.

Партнер по команді, Толіссо, виконав чудову передачу на Яремчука. Роман, опинившись у вигідній позиції, майстерно зіграв на випередження та в дотик переправив м’яч у сітку воріт, зробивши рахунок 3:1.