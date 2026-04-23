Українець отримав п’яту жовту картку в сезоні.
Ілля Забарний, Getty Images
23 квітня 2026, 13:59
Центральний захисник збірної України та ПСЖ Ілля Забарний не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі чемпіонату Франції проти Анже через перебір жовтих карток.
У перенесенному поєдинку 26-го туру Ліги 1 проти Нанта (3:0) український футболіст вийшов у стартовому складі та на 41-й хвилині отримав попередження. Ця жовта картка стала для нього п’ятою в поточному розіграші чемпіонату, що автоматично призводить до дискваліфікації.
Таким чином, 23-річний оборонець пропустить зустріч 31-го туру Ліги 1, у якій ПСЖ 25 квітня зіграє проти Анже.
У нинішньому сезоні Забарний провів 32 матчі за парижан у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем.