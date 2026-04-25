Франція

Український нападник відзначився на 19-й хвилині поєдинку французької Ліги 1.

Український форвард Роман Яремчук продовжує тішити вболівальників результативною грою у складі французького Ліона. У домашньому поєдинку чемпіонату Франції проти Осера наш співвітчизник став автором першого забитого м'яча, вивівши свою команду вперед.

Взяття воріт відбулося на 19-й хвилині зустрічі. Після невдалої дії гравців Осера під пресингом, Ліон розгорнув швидку атаку правим флангом. Партнер по команді виконав гострий простріл низом у штрафний майданчик, де Яремчук продемонстрував справжній інстинкт нападника.

Українець опинився в потрібному місці, випередив захисника і в дотик, у падінні, переправив м'яч повз голкіпера прямісінько у сітку. Для Романа цей влучний удар став уже третім у футболці Ліона.