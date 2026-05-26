Італія

Хорватський півзахисник зважує варіанти продовження кар’єри на фоні змін у клубі.

Півзахисник Лука Модрич досі не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього в Мілані. Хорватський футболіст залишає відкритою можливість залишитися в клубі ще на один сезон, однак поки не активував опцію продовження контракту.

На ситуацію впливають одразу кілька факторів: поточна форма Мілан, можливі структурні зміни в клубі та невизначеність щодо тренерського штабу. Усі ці аспекти можуть стати вирішальними для майбутнього 40-річного хавбека.

Окремо зазначається, що Лука Модрич хоче повністю зосередитися на підготовці до Чемпіонату світу з футболу 2026 у складі збірної Хорватії, перш ніж приймати остаточне рішення щодо продовження клубної кар’єри.